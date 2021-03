Just Cause Mobile montre ses muscles en vidéo, un free to play prévu cette année

Square Enix a dévoilé hier soir une bande-annonce cinématique pour Just Cause Mobile pendant le SQUARE ENIX PRESENTS. La vidéo présente quelques visages familiers de la licence Just Cause qui seront, nous dit-on, également dans le titre pour mobiles. Just Cause : Mobile est en cours de développement et son lancement est prévu pour la fin de l'année.

À voir aussi : Balan Wonderworld : Square Enix annonce une démo pour la semaine prochaine

Comme on pouvait s'y attendre, le jeu est basé sur l'univers de la série, puisque Just Cause : Mobile sera encore et toujours de l'action explosive avec des expériences solo et multijoueur à la clé.

Avec son gameplay en vue verticale, il sera évidemment toujours possible d'utiliser le fameux grappin, voler en parachute et tirer à la volée, comme un pro donc. Dans ce jeu incluant des cinématiques et intégralement doublé, les joueurs peuvent personnaliser leur agent et rejoindre Firebrand, une division spéciale de l'Agence. Leur mission est fort simple : arrêter le nouveau groupe de mercenaires Darkwater. Tiens, ceci me rappelle vaguqment quelque chose...

Darkwater hein...

Darkwater est composé d'anciens soldats de la Main noire représentant désormais une menace importante pour l'Agence aux quatre coins du monde. Les joueurs, nouvelles recrues de Firebrand, voient leur premier jour de travail commencer par une terrible attaque de la base, à laquelle ils réchappent de justesse. Carmen Padrón, la cheffe de Firebrand, leur ordonne d'enquêter sur le groupe de mercenaires Darkwater et de trouver des alliés pour les aider à mener à bien leur mission.

Le but ultime étant de faire équipe avec des mercenaires vétérans comme Annika et Teo de Just Cause 3 et de retrouver la trace de l'ex-agent Rico Rodriguez. La campagne de Just Cause: Mobile se déroulera dans trois vastes environnements en monde ouvert situés de part et d'autre du globe.

Just Cause : Mobile sera disponible en free-to-play sur Android et iOS en 2021.