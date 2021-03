Project Athia devient Forspoken, une courte vidéo de gameplay se dévoile

Malgré un menu annoncé d'avance, Square Enix n'aura pas rompu la tradition du one more thing qui va bien, en dévoilant à la toute fin de son premier événement maison le titre définitif du lumineux Project Athia.

Le nouvel effort des ex-Final Fantasy XV se nomme donc Forspoken, un nom que l'éditeur japonais avait pris soin de déposer en novembre dernier, et qui contera donc les aventures de Frey Holland, une héroïne incarnée par l'actrice britannique Ella Balinska, qui occupait récemment le haut de l'affiche dans la série The Athena.

Menace to Soulsciety

Dans la grande tradition de l'isekai, la jeune femme devra tenter de survivre dans le monde d'Athia, résolument hostile et à l'architecture démesurée, dans lequel déambulent des créatures démesurées et potentiellement menaçantes. La belle pourra heureusement compter sur un allié encore mystérieux, et sa capacité à se mouvoir encore plus facilement qu'un certain Noctis. La maîtrise de ses pouvoirs magiques s'illustre d'ailleurs en images dans notre galerie du même nom.

Il faudra malheureusement se contenter de ce bref aperçu qui donne tout de même envie d'en voir plus. Nous aurons évidemment le temps de revoir Forspoken, puisque l'aventure reste prévue pour sortir en 2022 sur PS5 et PC.

Les plus observateurs des internautes n'auront pas manqué de relever dans les copyright de ce premier Square Enix Presents la double-mention "Witch/Project Athia", une dualité qui pourrait renvoyer à la démo technique Agni's Philosophy, un temps appelée Witch Chapter 0 [Cry]. Les deux univers n'en formeraient-ils finalement qu'un seul ? Mystère et boule-de-neige...