Xbox communique beaucoup en ce moment. Et ce n'est de toute évidence pas fini. Après avoir annoncé l'arrivée prochaine sur le Xbox Game Pass d'un nombre relativement important de jeux, la branche jeu vidéo de Microsoft a cette fois révélé un événement consacré aux jeux indépendants.

Microsoft vient d'annoncer la diffusion le 26 mars prochain d'un événement Showcase : [email protected] Et histoire de satisfaire les curieux, la firme de Phil Spencer a déjà donné plusieurs détails au sujet de cette émission spéciale diffusée en partenariat avec Twitch.

Microsoft explique qu'il diffusera de nouvelles bandes-annonces et des séquences de gameplay pour "plus de 25 jeux" parmi lesquels figurent Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One ou encore S.T.A.L.K.E.R. 2. Mais ce n'est pas tout. L'événement proposera également du contenu totalement inédit.

Du neuf à venir

Le communiqué d'annonce de ce Showcase : [email protected] révèle également que de tous nouveaux jeux seront également dévoilés pendant cet événement en ligne. S'il garde évidemment les titres des jeux concernés secret, Microsoft indique tout de même que certains de ces titres seront développés ou édités par des sociétés comme DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers.

Xbox oblige, le Xbox Game Pass sera également mentionné au cours de ce Showcase. Il explique qu'il profitera de cet événement pour annoncer l'arrivée de jeux indépendants sur le Xbox Game Pass.

Pour info, ce Showcase : [email protected] sera diffusé le vendredi 26 mars prochain à 17h heure de Paris.

Attendez-vous cet événement ? Qu'espérez-vous y voir ? La présence de certains jeux indépendants sur le Xbox Game Pass peut-elle vous inciter à vous abonner au service de Microsoft ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.