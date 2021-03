eSport : Des tournois étudiants se lancent sur plusieurs jeux compétitifs

Sponsorisés par Amazon, les tournois étudiants se déroulent sur League of Legends, TFT, Legends of Runeterra, VALORANT et Clash Royale.

Amazon a annoncé le lancement du Spring Split, la première moitié de la saison, sur plusieurs titres compétitifs en France et dans d'autres pays européens. Co-organisés par Amazon et avec le soutien des associations étudiantes françaises (SGN), ils sont sponsorisés par des marques telles qu'Intel, Logitech, Microsoft Windows et Signify.

L'ensemble de circuits, appelé Amazon UNIVERSITY Esports, permet à des équipes d'étudiants de s'affronter sur plusieurs jeux dans des matchs parfois diffusés sur Twitch. Le récapitulatif se trouve à cette adresse.

Cette ligue européenne étudiante comprend la France, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. En outre, les pays nordiques et la Pologne seraient à leur tour ajoutés prochainement.

Sur League of Legends, le tournoi de la Grosse Ligue, organisé par Riot Games, verra ses deux meilleures équipes qualifiées pour une phase finale en Europe appelée UEMasters (à ne pas confondre avec les EUMasters, qui est l'équivalent de la seconde division pour les ligues nationales).

Les tournois ont déjà commencé début mars, et ils se dérouleront jusqu'au mois de juin prochain.