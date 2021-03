Animal Crossing : Un court-métrage d'horreur en prises de vues réelles bientôt transformé en film

Malgré son univers coloré et guilleret, Animal Crossing a depuis toujours inspiré du contenu créé par les fans (fanfics, fan art, etc.) pour le moins sombre. Animal Crossing : New Horizons ne déroge logiquement pas à la règle. Et il apparaît qu'un des projets inspirés par le jeu phénomène de la Switch va prochainement prendre une toute autre envergure.

À lire aussi : Nintendo : Animal Crossing New Horizons casse un record de ventes en Europe

Le site américain Deadline rapporte que Don't Peek, un court-métrage horrifique inspiré par Animal Crossing : New Horizons va être transformé en long métrage destiné à sortir en salles. Réalisé par Julian Terry, Don't Peak raconte les mésaventures d'une joueuse d'Animal Crossing : New Horizons (incarnée par Katie C'etta).

Malheureusement pour cette dernière, il s'avère que son exemplaire du jeu de la Switch n'est pas habité que par de mignons animaux anthropomorphes. Une créature clairement moins bienveillante y vit également et il s'avère qu'elle a une furieuse envie de sortir du jeu et de lui rendre une petite visite "amicale." Pour découvrir le court-métrage dans son intégralité, il suffit de regarder la vidéo ci-dessus.

Concept intact ?

Le film dérivé de Don't Peek n'a pour l'instant pas de date de sortie annoncée. Il a simplement été indiqué que Timur Bekmambetov, le réalisateur/producteur russe derrière des films comme Wanted (avec Angelina Jolie), Abraham Lincoln, chasseur de vampires ou encore Hardcore Henry sera derrière ce projet.

Le court métrage original montrait clairement une Nintendo Switch et liait son intrigue à un exemplaire d'Animal Crossing : New Horizons. Il y a donc de quoi se demander si Nintendo va laisser la production du film exploiter son jeu et sa console de la sorte. Si ce n'est pas le cas, les créateurs du film auront peut-être besoin d'inventer une fausse console et un faux jeu pour les besoins de leur film.

Que pensez-vous du court-métrage Don't Peek ? Pourriez-vous être intéressés par une version longue de ce dernier ? Pensez-vous que Nintendo va laisser faire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.