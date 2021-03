Super Nintendo World est (enfin) ouvert au public, la cérémonie d'ouverture en images

Tandis que la population française attend chaque semaine de découvrir à quelle sauce elle va être mangée, les Japonais eux vivent quasiment normalement. Et histoire de faire rager encore plus les fans de Nintendo et de parcs d'attractions plus ou moins bloqués chez eux depuis un an, Universal vient d'ouvrir les portes du Royaume Champignon.

Après plusieurs reports d'ouvertures provoqués, entre autres choses, par la pandémie de COVID-19, le décalage des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ou encore l'État d'urgence décrété dans la région d'Osaka, le Super Nintendo World des Universal Studios Japan a enfin ouvert ses portes au grand public aujourd'hui jeudi 18 mars 2021.

Ouverture oblige, Universal a tenu une cérémonie d'ouverture plus tôt aujourd'hui en présence du PDG des Universal Studios Japan Jean-Louis Bonnier et du créateur de Mario Shigeru Miyamoto. Des médias japonais étaient présents sur place et ont immortalisé l'événement. Des photos diffusées par le magazine japonais Famitsu sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Les étrangers devront patienter

À l'heure actuelle, les Japonais et les résidents étrangers seront les seuls à pouvoir profiter du Super Nintendo World dans un premier temps, le Japon plaçant de strictes limitations sur les arrivées de visiteurs étrangers. Shigeru Miyamoto en a bien conscience et a déclaré pendant la cérémonie d'ouverture qu'il espère que des visiteurs du monde entier viendront découvrir le Super Nintendo World une fois la "pandémie de COVID-19 calmée."

Pour rappel, le Super Nintendo World propose à l'heure actuelle deux attractions : Mario Kart : Koopa's Challenge et Yoshi's Adventure. En parallèle à ça, les visiteurs de ce land Nintendo trouveront également et logiquement plusieurs points de restauration et boutiques de produits dérivés aux couleurs de Nintendo et ses héros.

Comme indiqué précédemment, des zones Super Nintendo World similaires sont actuellement prévues au sein des parcs Universal Studios Hollywood, Orlando et Singapour. Ces dernières n'ont pas encore de date d'ouverture précises mais la rumeur dit que l'ouverture floridienne a récemment été repoussée à 2025. Le Super Nintendo World californien a quant à lui vu ses travaux reprendre récemment.

Que vous inspire ce premier Super Nintendo World ? Espérez-vous pouvoir le visiter un jour ? Êtes-vous plus intéressés par les versions destinées aux parcs Universal américains ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.