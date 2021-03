Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy disponible sur les stores PlayStation et Xbox

Après une première fuite au début du mois, les choses deviennent vraies pour quelques instants, pour reprendre les paroles d'un célèbre roi. La compilation des trois derniers Tomb Raider ne devrait logiquement plus tarder à être annoncée officiellement, puisqu'on peut l'acheter.

Surprise en cette matinée du jeudi 18 mars 2021. Alors que dans quelques heures se tiendra un événement en ligne organisé par Square Enix, il semble que le secret d'une sortie en fanfare de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy soit définitivement éventé.

La fiche du jeu est apparue sur les boutiques PlayStation et Microsoft, où cette édition complète des trois dernières aventures de Lara Croft est proposée au prix de 19,99 euros jusqu'au 2 avril, où elle passera à 49,99 euros (voir les images dans notre galerie ci-dessous), cela sur PS4 et Xbox One.

Voici la description :

Tomb Raider : Definitive Survivor Trilogy est l'édition complète des jeux des origines primés Tomb Raider. Cette collection contient l'intégralité des éditions définitives de chaque préquelle encensée par la critique, Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition. Suivez les aventures d'apprentissage de Lara à travers le monde, en commençant par Tomb Raider où elle se retrouve coincée sur l'île mystérieuse de Yamatai au large de la côte du Japon, dans la toundra impitoyable de Sibérie recelant le secret de l'immortalité dans Rise of the Tomb Raider, et dans les montagnes du Pérou pour découvrir une puissance cataclysmique dans Shadow of the Tomb Raider. Incluant tout le contenu des éditions définitives de chaque volet, cette trilogie offre d'innombrables heures d'exploration à couper le souffle, des énigmes complexes à élucider et un combat de survie où Lara va devenir pilleuse de tombeaux.

On peut se donner rendez-vous non pas dans 10 ans mais dans quelques minutes ou heures pour une officialisation, étant donné que les deux fiches évoquent une sortie le 17/18 mars. Bisous.