Nour Play with your Food vous laissera jouer avec la nourriture cet été

En cette période de Top Chef, et aussi parce que nos restaurateurs ne peuvent toujours pas nous accueillir, on a envie de bons p'tits plats, plus que jamais. À défaut de laisser faire les professionnels, on pourra toujours s'amuser prochainement à jouer les esthètes de la bouffe.

Nour : Play with your Food est prévu pour cet été 2021 sur PS5, PC et Mac. Développé par Terrifying Jellyfish et édité par Panic, dont on attend toujours la Playdate, ce titre dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler vous proposera une expérience singulière qui ravirait à coup sûr Ignis de Final Fantasy XV.

Nour est un jeu d'art culinaire expérimental conçu pour vous donner faim. Libéré des contraintes de scores, de délais et de réalisme, Nour vous permet de jouer avec votre nourriture comme si vous étiez à nouveau un enfant, sans saletés à nettoyer.

Avouez tout de même que c'est intéressant. Et que la vidéo, qui présente son système de musique en temps réel et évoque aussi l'usage du micro de la DualSense, ainsi que les screenshots de notre galerie vous ont ouvert l'appétit. Moi, là, j'en peux plus de baver.