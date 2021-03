Zelda Breath of the Wild en 8K avec Ray-tracing, la vidéo qui fait rêver

Parce qu'on s'amuse comme on peut en guettant l'arrivée de sa suite, The Legend of Zelda : Breath of the Wild passe encore par la case émulation pour repousser ses limites visuelles. Et il faut avouer que c'est quand même bien fait.

On l'avait déjà vu en 4K, ça commençait à faire un peu has been. Place désormais à la 8K. La chaîne YouTube Digital Dreams a décidé de pousser la résolution de Breath of the Wild à ce niveau dont seul notre cher Poufy peut profiter de chez lui en y ajoutant un petit supplément Ray-tracing qui vous bichonne vos éclairages et vos reflets comme jamais. La vidéo ci-dessus offre un bon aperçu des différentes régions passés par ce traitement et on a même droit à un peu de combat.

Emulation exigée

Pour ce rendu fabuleux et cette stabilité dans le frame rate, y compris dans les très accidentés Bois Perdus, il n'y a pas de secret : c'est par l'émulateur CEMU que le vidéaste est passé. Il s'agit d'un outil gratuit permettant de faire tourner sur PC des jeux Wii U sur PC en tirant profit des entrailles de votre bécane, s'il s'agit d'une machine de guerre, bien entendu.

Vivement que la "Super Nintendo Switch" pas encore annoncée mais qui doit sortir incessamment sous peu depuis deux ans si ce n'est plus nous laisse y jouer dans ces conditions, ou presque.