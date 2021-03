Crystal Dynamics embauche pour un nouveau jeu AAA

Toujours en train d'alimenter un Marvel's Avengers dont l'attractivité est rapidement retombée, Crystal Dynamics prépare déjà l'avenir. Et ce ne sera pas un projet à petit budget.

Si les développeurs et éditeurs préfèrent rester motus et bouche cousue ou se confier uniquement à, au hasard, IGN, il arrive fréquemment que l'on puisse apprendre certaines choses via des offres d'emploi. C'est le cas pour Crystal Dynamics qui, pour ses annonces, évoquant des besoins de bras rompus à l'exercice du AAA, indique que la suite des opérations se prépare.

Pour le poste de Gameplay Camera Designer :

Rejoignez-nous maintenant pour faire partie des étapes de formation d'un nouveau jeu AAA en cours de conception dans notre studio de Redwood City, juste au sud de San Francisco. Les avantages de ce poste à temps plein comprennent un salaire compétitif, des options d'assurance maladie adaptées à tous les modes de vie, des congés rémunérés généreux, ainsi que d'autres avantages de studio et d'entreprise, tels qu'une salle de sport gratuite et des réductions sur les jeux et les goodies.

Ah oui, ça fait rêver, tous ces avantages. Mais concentrez-vous un peu, que diable ! C'est évidemment la mention d'un projet AAA en développement qui devait attirer votre oeil. Cela signifie donc que le studio de Tomb Raider et du bien décevant Marvel's Avengers est déjà en train de mettre en place une équipe, forcément importante, pour un nouveau jeu.

Mais quoi ? Retourner voir Lara Croft, qui fête son quart de siècle cette année, pour donner un peu de substance à cette fusion voulue entre ses versions rebootée et classique ? Se diriger vers une nouvelle propriété intellectuelle ? Attendez, j'en ai une très, très bonne : et pourquoi pas faire revivre une série de jeux avec un vampire écrite à l'origine par Amy Hennig ? D'un côte, ça saoule. De l'autre, ça laisse rêveur.

