Xbox Series X|S, Xbox One : Microsoft propose une solution pour accélérer les téléchargements

Les utilisateurs de Xbox Series X|S et/ou de leur grande soeur l'ont remarqué, télécharger un jeu ou des fichiers divers et variés prend un certain temps lorsqu'un jeu est ouvert en parallèle. Microsoft, qui en avait bien conscience, affirme avoir trouvé un moyen de remédier à ce problème.

Une fois n'est pas coutume, ce sont les possesseurs de consoles Xbox membres du programme Xbox Insider qui ont eu la primeur d'une amélioration apportée par Microsoft au système d'exploitation de ses consoles. Et cette fois, c'est de l'accélération de la vitesse de téléchargement des jeux et fichiers dont il est question.

Comme le révèle sur Twitter Eden Marie, engineering lead chez Xbox, la dernière mise à jour du firmware de la Xbox que les Xbox Insiders peuvent dès à présent essayer ajoute une option permettant de "Suspendre" un jeu conservé en tâche de fond afin de libérer de la bande-passante et donc d'accélérer sensiblement la vitesse de téléchargement des jeux et autres fichiers.

Hey Xbox Insiders! Did you notice these changes rolling out now? Suspend in the queue will let you download at full speed while making sure your game remains resumable (or quick resume-able on Series X|S). New banners in the Full Library will take you to more useful categories! pic.twitter.com/L49winRpM0