Evil Genius 2 part à la conquête du monde en vidéo

Le jeu de gestion et d'espionnage humoristique Evil Genius 2 prépare son arrivée prochaine en dévoilant une machiavélique vidéo qui vous montre comment devenir un véritable génie du mal.

Comme Minus et Cortex, le "héros" d'Evil Genius n'a qu'un seul objectif dans la vie : conquérir le monde. Et ce grand vilain, c'est vous. Vous aurez donc à construire votre base secrète, former vos agents qui viendront accomplir vos bases besognes pour vous et préparer des plans.

Procéder à un enlèvement politique, dérégler le climat, organiser une révolte populaire... Evil Genius 2 souhaite faire de vous le vilain ultime et pour y arriver vous aurez le droit d'accomplir toutes les bassesses. On notera tout de même que le jeu semble être plein d'humour et reprendre tous les clichés des films d'espionnage.

La saison passe

Avec cette nouvelle vidéo, Rebellion en profite pour expliquer ses propres plans, dont la première saison de contenu qui arrivera après le lancement. On y trouvera une nouvelle campagne, deux packs et de sbires et d'hommes de mains et un pack d'objets pour repaire. On a hâte d'y être.

Evil Genius 2 World Domination sera disponible le 30 mars 2021 sur PC.