TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 10 de 2021 : Switch ON

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la dixième de 2021.

Eeeeeeeeet on prend les mêmes et on recommence. Comme lka semlaine passée, le classement des meilleures ventes (TOP 54) de la semaine 10 est la même, au mot près. De la Nintendo Switch à tous les niveaux et plus si affinités.

Une avalanche de jeux Switch

Et comme la semaine dernière, le texte sera peu ou prou le même : on retrouve ainsi en tête le très "cat friendly" Super Mario 3D World + Bowser's Fury, suivi de près par Mario Kart 8 Deluxe, sorti il y a déjà près de tropis ans (!), suivi du très sportif Ring Fit Adventure, sans oublier lee très "crossing animalier" puis Super Mario 3D All-Stars, la compil qui tombe pile. Bref, cinq titres Switch, encore une fois. Et c'est ceci qui est beau.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 9) :

