Life Strange et Life is Strange Before the Storm remasterisés et réunis cet automne

Vous l'avez découvert durant le Square Enix Presents de ce jeudi 18 mars 2021, Life is Strange sera de retour pour de nouvelles aventures d'ici quelques mois. Et parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'original et sa prequel, les revoici, les rides en moins.

Life is Strange Remastered Collection sera disponible avec l'Édition Définitive de Life is Strange True Colors cet automne sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Google Stadia, mais aussi en stand alone un peu plus tard dans l'année 2021, a révélé Square Enix..

Le communiqué se montre aussi bref que l'annonce durant l'événement streamé par l'éditeur japonais :

Life is Strange Remastered Collection a également été annoncé au cours de l'émission. Cette collection contiendra les éditions remastérisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm proposant des animations et des graphismes améliorés.

Pour savoir à quel point le travail accompli va permettre aux jeux d'origine d'apparaître sous un jour nouveau - on ne rappellera jamais à quel point la synchronisation labiale absente a pu faire du mal -, il faudra, là encore, attendre.