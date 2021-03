Xbox Game Pass : Octopath Traveler, Star Wars Squadrons et Nier Automata jouent les giboulées

Décidément, Microsoft semble marcher avec le sens du vent. Après la salve de jeu estampillés Bethesda, et alors que le constructeur annonçait pas plus tard que ce matin accueillir le jeu culte de Toby Fox dans la formule Xbox Game Pass, c'est toute la salve de la mi-mars qui se déroule désormais sous nos yeux ébahis.

Après l'annonce d'Undertale et la promesse de bientôt voir arriver Star Wars Squadrons (aussi connu sous le nom de "Jeu de l'année 2020" par un certain Joniwan), Microsoft enfonce sans conteste le clou en détaillant les jeux qui vous feront oublier que cela fait déjà un an que le jeu vidéo nous permet de voir le temps passer différemment.

Voici donc le programme des prochaines semaines, qui s'annoncent évidemment bien remplies, couvre-feu ou pas :

16 mars

Undertale (Cloud, PC et consoles)

18 mars

25 mars

30 mars

Narita Boy (Cloud, PC et consoles)

1er avril

Outriders (Cloud et consoles)

Comme le veut la coutume, et parce qu'il faut bien que des chaises se libèrent, le 31 mars verra le départ de plusieurs titres :

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud exige 12,99 euros par mois - depuis le 3 décembre, pour une durée limitée, les trois premiers ne coûtent que 1 euro.