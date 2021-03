2K rachète HB Studios et signe un partenariat sur le long terme avec Tiger Woods

Cela n'aura pas échappé aux caddies les plus avertis : depuis quelques années, le golf revient en force dans le petit monde du jeu vidéo. Mais si les propositions les plus loufoques se multiplient quitte à prendre quelques libertés, un nom bien connu du (très) grand public annonce aujourd'hui son retour en grâce, et en haut de l'affiche.

Moins d'un moins après un accident de la route qui pourrait bien mettre un terme à son retour sur les greens du monde entier, le golfeur le plus célèbre de la planète fera son retour dans la série PGA Tour, qu'il avait quitté en 2014. 2K Sports annonce en effet avoir signé un contrat exclusif avec Tiger Woods pour un "partenariat exclusif de longue durée" qui demande donc à être explicité.

Who let the Tiger out ?

Décidément intéressés par les culottes bouffantes et les pelouses bien taillées, 2K Games a également fait l'acquisition de HB Studios, récemment responsable de PGA Tour 2K21 et de plusieurs épisodes de The Golf Club. Si le montant de la transaction n'a pas été révélé, le contrat prévoit l'exploitation exclusive du nom et la personne de Tiger Woods, ce dernier assurant un rôle de consultant sur les futurs jeux de la licence PGA Tour.

Sept ans après avoir profité pour la dernière fois de la frimousse du golfeur à la carrière mouvementée, 2K Games pourrait donc bientôt le remettre en scène, et profiter des bonnes ventes du récent PGA Tour 2K21 pour faire d'une pierre deux coups. Sans surprise, le sportif s'est contenté d'un communiqué sans prise de risque, à l'opposé de ses coups légendaires sur le green :

Je suis honoré de prendre part à cette opportunité, et attend avec impatience de pouvoir partager mon expertise et mes connaissances en construisant avec 2K le futur des jeux de golf.