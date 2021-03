VALORANT : La France obtient son circuit compétitif officiel avec l'Open Tour

Ca y est, une compétition officielle se présente pour VALORANT. La ligue française est organisée en collaboration entre Riot Games, la structure de ZeratoR Mandatory et Webedia.

L'écosystème esportif de VALORANT va bientôt devenir plus actif avec la première saison de l'Open Tour France, organisé en collaboration avec l'éditeur Riot Games et deux acteurs de l'esport français, Webedia et Mandatory, la structure de ZeratoR spécialisée dans VALORANT.

Les commentateurs sont bien connus : Lutti et ZeratoR, ainsi que Kiiper0ne et Suriplay (commentateur de l'Overwatch League notamment). Pour ce qui est des équipes, ce sera un tournoi ouvert, ce qu'il signifie que toutes pourront s'y inscrire (à cette adresse) et ce seront les plus méritantes qui se feront une place dans le tournoi principal.

Finale le 23 mai

L'âge minimal pour participer au tournoi est fixé à 16 ans. Ce sont trois tournois qui seront organisés au cours de l'année, avec une grande finale le 20 novembre prochain où un cashprize de 50.000€ et le titre de championne de France seront mis en jeu entre les 8 meilleures équipes du circuit. Les inscriptions pour le premier tournoi ouvriront en avril.

La finale du premier tournoi, prévue pour le 23 mai, comprendra en ouverture un set de musique électronique d'Apashe.