Xbox : Undertale enfin disponible (et sur le Game Pass)

On pourra dire qu'il était temps. Plus de cinq ans après sa sortie sur PC et des portages sur la plupart des supports modernes, le RPG atypique de Toby Fox est enfin proposé sur consoles de la firme de Redmond.

Undertale est disponible sur le Store Xbox à compter de ce mardi 16 mars 2021 au prix de 14,99 euros. Il se trouve également intégré directement au Game Pass. Et comme pour les autres supports, FanGamer se charge de versions physiques, standard et collector, pour lesquelles il n'y a plus qu'à attendre les informations sur le prix et la date.

UNDERTALE is coming to XBOX... and this time... (puts on sunglasses) It's rated Teen.



Because... we added that really small slot machine. https://t.co/hY3hs6GNn5 - tobyfox (@tobyfox) March 15, 2021

RPG bien rétro, Undertale se montre incroyablement rafraîchissant par son approche unique du genre, qui ne vous oblige pas à vous castagner en permanence, et sa galerie de personnages complètement dingues. Et que dire de sa bande-son ? Bref, un vrai bonheur à (re)découvrir, d'autant que l'on nous annonce, dans la bande-annonce ci-dessus, encore une fois délicieuse, des améliorations et des contenus exclusifs, dont un bandit manchot. Ah !