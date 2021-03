Fall Guys : La saison 4 se date en vidéo, Among Us s'invite

Les fans du Battle Royale farfelu de Mediatonic peuvent commencer à compter les jours, puisque l'on sait désormais que la prochaine mise à jour majeure arrivera très bientôt. Et qu'elle nous emmènera dans le futur.

À voir aussi : Epic Games s'offre les développeurs de Fall Guys

La saison 4 de Fall Guys : Ultimate Knockout débutera le lundi 22 mars 2021 sur PS4 et PC. Pas moins de 7 nouvelles épreuves sont attendues dans des environnements futuristes. Et pour cause, le jeu prendra place en 4041 et les costumes permettront de se prendre pour un extra-terrestre ou un astronaute. Ou encore une autre créature...

Il reste un imposteur

Si vous avez bien regardé la bande-annonce jusqu'à la fin, vous aurez compris qu'une tenue de personnage d'Among Us sera proposée. Où, quand, comment ? C'est IGN qui peut répondre à ces questions concernant ce crossover. Le site américain a en effet pu s'entretenir avec les jeunes gens de Mediatonic pour apprendre que le costume rouge serait disponible dès le début de la saison, à obtenir en progressant aux rangs 21 et 26, mais qu'il ne serait pas le seul. Encore mieux : une "fonctionnalité unique" devrait être attachée aux accoutrements du jeu d'InnerSloth. Se dirige-t-on vers la fin du 100% cosmétique, ou le partenariat implique-t-il des règles supplémentaires ? Trop de suspense, je n'en puis plus.