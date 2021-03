Sony Japan Studio : Au tour du producteur de Tenchu de s'en aller

La réorganisation du Japan Studio de Sony, qui verra les forces vives se concentrer autour de la Team Asobi (Astro's Playroom) à partir du 1er avril prochain, semble provoquer pas mal de départs plusieurs mois. C'est cette fois un producteur de longue date qui a annoncé être parti récemment.

Masami Yamamoto a révélé sur Twitter avoir quitté Sony Interactive Entertainment Japan Studio le 28 février dernier.

L'annonce est un peu tardive. J'ai quitté SIE Japan Studio le 28 février. J'ai passé 25 ans dans le groupe Sony, si l'on compte mon passage par Sony Music Entertainment. J'ai été heureux de créer des jeux grâce au soutien de tous. Oh, et je vais pouvoir faire des jeux sur n'importe quel support à l'avenir... Quelle étrange sensation !

Entré en 1996 dans le département musical de Sony, il avait fait partie de l'aventure Acquire à ses débuts, se plaçant pour son premier travail en tant que producteur sur un certain Tenchu : Stealth Assassins. Sur son CV, il compte aussi des titres comme Bloodborne, ou encore Soul Sacrifice et la création du programme C.A.M.P! (Creator Audition Mashup Project!), dont sont issus Tokyo Jungle ou encore Rain.

Encore un vétéran qui s'en va, donc, du côté de l'archipel, après Teruyuki Toriyama en décembre et Masaaki Yamagiwa en février et d'autres avant, comme le créateur de Silent Hill, Keiichiro Toyama, dont on parle assez souvent. Comme lui, Yamamoto n'a pas l'air de vouloir en rester là. Et s'il le rejoignait chez Bokeh ? Et si les anciens de Japan Studio nous faisaient une Expendables ?

