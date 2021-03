PS4 : Les Communautés, c'est bientôt terminé

Même si elle a bien du mal à arriver dans tous les foyers qui la désirent, la PS5 commence à s'installer, à prendre la place de sa soeur aînée. Et en 2021, certaines fonctionnalités de cette dernière ne vont devoir s'en aller.

Des indiscrétions au sujet du firmware 8.50 de la PS4, testée en version bêta chez certaines personnes triées sur le volet, l'avaient laissé entendre. La confirmation n'a finalement pas tardé.

On découvre aujourd'hui sur la page support PlayStation que la section permettant de se regrouper entre personnes ayant sensiblement les mêmes intérêts va disparaître.

Oui, il va falloir dire bye bye aux communautés PS4 en avril prochain :

Nous vous remercions d'avoir utilisé la fonctionnalité PS Communities sur votre console PS4. À compter du mois d'avril 2021, cette fonctionnalité ne sera plus prise en charge, ni disponible, sur votre console PS4.



Cependant, vous pourrez garder le contact et profiter de fonctionnalités de messagerie et d'autres services depuis votre PS4 et l'application PlayStation App.

On peut par ailleurs conclure que la mise à jour 8.50 sera disponible au même moment. Vous avez vu un peu ? Y'en a là-dedans, hein ? La fonctionnalité vous était-elle utile ? Va-t-elle vous manquer ? Aurez-vous le même plaisir à utiliser la messagerie et l'application PlayStation ? De toute manière, ce sera le même tarif.