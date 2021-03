Devotion : Le très controversé jeu horrifique taïwanais à nouveau en vente

Nous avions été autant heureux de le tester à sa sortie en février 2019 qu'attristés par son retrait de Steam une semaine plus tard. Après bien des péripéties, et un rétropédalage de GOG, Devotion est de retour.

Devotion est à nouveau disponible officiellement sur PC, sans intermédiaire, par le biais de la boutique de son développeur, fraîchement ouverte.

Hello, Red Candle e-shop is now online. https://t.co/smmZxHj7zQ#返校Detention, #還願Devotion and our future projects will all be on e-shop in DRM-free format.



We hope to provide a direct and simple purchasing channel for players who're interested in our games. pic.twitter.com/1SxzBZSiyW