TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 9 de 2021 : Fury, tu gagnes

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la neuvième de 2021.

Finalement, l'attirance pour Bravely Default II n'aura pas duré. Une petite semaine après sont entrée directement à la deuxième place, le RPG de Square Enix doit déjà dire au revoir, pour que Mario puisse à nouveau s'étaler de tout son long.

Switch Harmony

Car c'est le retour de la compilation des épisodes 3D, permettant au plombier d'être présent à trois reprises, en Mario-Chat et au volant d'un kart en plus. Le programme de remise en forme à l'aide du Ring-Con a toujours la cote et bientôt un an après sa sortie, le simulateur d'existence à crédit baignée d'insouciance et de tarentules n'en finit pas de nous épater. Cinq titres Switch, encore une fois. Décidément, pour une entreprise qui va mal...

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 9) :

Rendez-vous bientôt pour la dixième semaine de 2021.