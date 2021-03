Breath of the Wild : Un glitch permet de jouer à la première personne sans mod, la vidéo

Bien que quatre ans nous séparent désormais de la sortie de Breath of the Wild, les dernières aventures en monde ouvert de plus célèbre des Hyliens continuent inlassablement de faire l'actualité. Et ce n'est certainement pas la trouvaille du jour qui risque d'y changer quoi que ce soit.

Si bien des joueurs impatients attendent de pied ferme un certain Breath of the Wild 2, d'autres continuent d'explorer une source de plaisirs qui semble ne jamais vouloir se tarir, comme l'illustre le changement de perspective que nous vous proposons aujourd'hui.

T'as de beaux yeux, tu sais

Un joueur du nom d'A.xk_ vient en effet d'exploiter avec habilité un des nombreux glitchs du jeu pour jouer à la première personne ! Vous n'y croyez pas ? La preuve en images :

Les aventuriers en mal de vue subjective ont ainsi rapidement demandé à l'intéressé le secret de sa recette, histoire de reproduire l'exploit à domicile, sans avoir besoin d'installer un mod préalable. Grand seigneur, ce dernier ne s'est pas fait prier :

Déclenchez le nouveau glitch de port d'objet

↓

Retour à la caméra

↓

Tenez l'objet

↓

Annulez la commande

Si tout se passe comme prévu, vous pourrez ainsi profiter de Breath of the Wild à la première personne. Comble du luxe, la manipulation peut s'annuler sans sortir du jeu, et il ne tient donc qu'à vous de profiter de cette sympathique trouvaille pour (re)partir à l'aventure.

L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter, et une première bande-annonce amateure disponible dans notre lecteur vidéo offre déjà quelques perspectives artistiques de bon aloi. Combien de temps faudra-t-il pour qu'un plaisantin ne détourne le jeu pour le relier au célèbre meme de Skyrim ? L'histoire ne le dit pas...