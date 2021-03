Rétrogaming : Une société propose une solution pour ranger élégamment ses jeux en loose

Par manque de clairvoyance, à cause de parents désireux de ne pas perdre de place ou encore des suites d'achats de jeux d'occasion, nombre de rétrogamers et autres collectionneurs ont des cartouches dites "en loose" dans leur occasion. Ce qui ne facilite pas leur rangement d'un point de vue aussi bien visuel que pratique. Une société française propose une solution pour remédier à ce problème.

À voir aussi : Il active du ray tracing en temps réel sur... une Super Nintendo non-modifiée

Collectionneurs de jeux rétro de longue date, les français de la jeune entreprise Book4Games ont imaginé un moyen de stocker élégamment les cartouches de jeux Super Nintendo qui n'ont plus leur boîte originale depuis longtemps. Ce moyen, c'est Book4Games, une gamme de coffrets prévus spécialement pour accueillir les cartouches orphelines.

Pour l'instant, la gamme Book4Games correspond à quatre produits : une édition "Simple" conçue pour les cartouches SNES japonaises/européennes, une édition "Simple" prévue pour les cartouches américaines, une édition "Premium" faite pour les cartouches Super Nintendo japonaises/européennes et enfin une seconde édition "Premium" adaptée aux cartouches américaines. Chaque boîte peut accueillir quatre cartouches.

D'après Book4Games, toutes les versions sont produites à l'aide "d'un épais carton laminé mat, une fermeture à rabat magnétique, et un insert en mousse de haute densité découpé avec précision pour parfaitement maintenir vos jeux en place" et les protéger de la "lumière, de la poussière et de l'humidité."

Bien évidemment, il existe une différence entre les éditions "Simples" et "Premium." Ces dernières sont produites en de plus petites quantités et sont selon l"accessoiriste français "plus épaisses, avec une couche supplémentaire de mousse haute densité au dos du rabat de couverture afin de bien sceller vos jeux et une impression Pantone Black et Premium Metallic Yellow Gold."

Chaque Book4Games est de plus livré avec une planche de stickers prévus pour être collés sur la tranche du coffret afin d'indiquer au collectionneur les jeux contenus dans la boîte lorsque cette dernière est rangée (les jeux peuvent par exemple être classés par éditeur, par lettre ou par type). Des images des différents modèles de Book4Games sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Combien ça coûte ?

Les premiers coffrets Book4Games sont prévus pour le 31 mars prochain, en exclusivité sur le site Play-Asia. Le coffret "Simple" sera proposé au prix unitaire de 23,99 dollars tandis que le coffret "Premium" sera vendu 28,99 dollars. Pour l'instant, seuls des coffrets destinés aux cartouches Super Nintendo ont été annoncés. En fonction du succès rencontré par ces derniers, Book4Games n'exclut pas de proposer d'autres produits conçus pour ranger les cartouches d'autres consoles.

Les produits destinés à ranger et protéger les jeux rétro sont de plus en plus nombreux sur le marché. Book4Games veut se démarquer en se focalisant sur un moyen sophistiqué de stocker les cartouches en loose. Il est désormais possible de se demander si les collectionneurs de jeux sortis sur la console 16-bit de Nintendo répondront présent.

Que pensez-vous du produit proposé par Book4Games ? Ces Book4Games pourraient-ils vous intéresser ? Comment stockez-vous vos cartouches en loose ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.