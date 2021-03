Yuzo Koshiro : Le compositeur de Streets of Rage annonce de nouveaux projets en 2021

Si le vénérable Nobuo Uematsu nous a récemment donné quelques bonnes raisons de s'inquiéter, son confrère et compatriote Yuzo Koshiro semble toujours prompt à injecter dans nos esgourdes attentives son savant mélange d'électro délicieusement cradingue. Mais dans ce bas-monde, tout se paye rubis sur l'ongle.

Faut-il encore le présenter ? Depuis ses premières compositions accompagnant les pérégrinations des joueurs d'Ys jusqu'à la révélation Streets of Rage en 1991, Koshiro est rapidement devenu une valeur sûre de la scène vidéoludique, et sa renommée lui permet de participer en tant qu'invité à bien des projets, du melting-pot Super Smash Bros. Ultimate au récent revival Streets of Rage 4 en passant par le menu de la Mega Drive Mini.

Beatnik on the Ship

Bien qu'aucun projet vidéoludique n'ait encore annoncé sa collaboration pour cette année, le compositeur semble bel et bien décidé à repartir de plus belle sur les routes de l'arrangement, puisque le sieur Koshiro annonçait hier ses envies... monnayées :

I'm considering various albums. I would like the first one to be something the FM synthesis music. - Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) March 10, 2021

J'ai réfléchi à l'idée de composer quelques bandes-son via des financements participatifs cette année. Avec la vérification de Twitter que j'ai reçue aujourd'hui, les choses vont pouvoir se faire en douceur et en toute confiance ! Seriez-vous intéressés ? Je ferais les premières annonces une fois que je me serai fixé.



Je pense à différents types d'albums. J'aimerais que le premier s'articule autour de la synthèse FM.

À travers les quelques réponses que Koshiro a publié sous son message, on apprend que le premier ouvrage de cette série financée par les auditeurs sera bel et bien consacré à l'univers du jeu vidéo. Après un featuring visuel et sonore dans le dernier beat'em all de DotEmu, pourrait-on s'attendre à retrouver le comparse de Kawashima dans le récemment annoncé TMNT Shredder's Revenge ?

En attendant de découvrir quel titre ou série aura les honneurs de passer à la moulinette du style développé depuis 35 ans par le maître, vous pouvez évidemment faire part de vos rêves les plus fous dans les commentaires ci-dessous.