Super Dragon Ball Heroes : Golden Freezer et Cooler, Broly, etc. dans une nouvelle intro

Tandis que les joueurs occidentaux doivent se contenter du très sympathique Super Dragon Ball Heroes : World Mission sorti sur Nintendo Switch et PC, les joueurs japonais continuent de voir la version Arcade du jeu s'étoffer. Le sujet du jour concerne justement la dernière mise à jour en date.

Les salles d'Arcade japonaises accueilleront le 18 mars prochain la nouvelle mise à jour de Super Dragon Ball Heroes intitulée "Big Bang Mission 7." Et histoire de faire monter la hype en attendant la sortie de ce nouveau chapitre de l'histoire de Super Dragon Ball Heroes, Bandai Namco Entertainment vient de mettre en ligne sa cinématique d'introduction.

Dans cette nouvelle scénette animée, il est possible de voir Goku et ses alliés aux prises avec divers ennemis comme le duo Freezer-Cooler en version Golden (et boostés par des Dragon Balls) ou encore Broly. Les fans de cette transformation peuvent aussi voir brièvement Goku en "Ultra Instinct" dans cette vidéo. Mais le principal intérêt de cette vidéo est de mettre en avant le grand méchant de ce chapitre, présenté par l'éditeur du jeu comme étant "un nouvel ennemi puissant."

Mais qui est qui ?

Même s'il s'agit clairement d'un Saiyajin dont la carrure est similaire à celle de Goku, le masque que le personnage porte sur le visage empêche de déterminer catégoriquement son identité. Goku Black ? Thalès ? Une autre version de Goku ? Gohan avec une perruque ? Nul ne le sait pour le moment.

Comme indiqué plus haut, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 7 est uniquement destiné aux salles d'Arcade nippones. Les joueurs occidentaux curieux peuvent cependant découvrir le concept et le gameplay derrière Super Dragon Ball Heroes dans le Super Dragon Ball Heroes : World Mission disponible sur Switch et PC (via Steam). Notre test du jeu est disponible à cette adresse.