Le directeur artistique de God of War rend hommage à Mario

Hier, les joueurs du monde entier, et plus particulièrement les fans de Nintendo, fêtaient le "Mario Day," autrement dit la journée de Mario (car quand les Américains écrivent le 10 mars, cela donne "Mar 10" ou "Mar10"). Et parmi les hommages reçus par le plus célèbre des pompiers se trouvait celui d'un illustre artiste du jeu vidéo.

Depuis plusieurs années, nous partageons régulièrement avec vous les oeuvres de Rafael Grassetti, le directeur artistique de Sony Santa Monica qui a occupé ce rôle sur l'excellent God of War de 2018 (et qui planche actuellement sur God of War Ragnarök). Passionné de Pop Culture, l'artiste s'amuse régulièrement à créer ses versions de personnages célèbres issus de comics, séries télé, films ou d'autres jeux vidéo.

Et à l'occasion du "Mario Day," Rafael Grassetti s'est à nouveau penché sur le cas du Royaume Champignon et ses habitants. Le directeur artistique du studio de Sony a en effet posté une illustration sur laquelle il est possible de voir sa version de Mario, Luigi, Yoshi, Wario, Bowser Jr. et Bowser. Cette illustration est disponible dans notre galerie ci-dessous. Sans surprise, on est très loin du style de Nintendo.

Who's next?

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Rafael Grassetti s'intéresse aux personnages de Nintendo. En 2019, il avait par exemple entrepris de créer ses versions de tous les personnages de Super Smash Bros. Ultimate. Il apparaît à ce propos que cette oeuvre 100% Mario reprend ce qu'il avait fait dans le cadre de ce projet.

Rafael Grassetti étant pour le moins actif sur les réseaux sociaux, il paraît plus que probable qu'il s'attaquera prochainement à d'autres personnages célèbres. Reste à découvrir lesquels. Pour rappel, il a déjà dessiné des personnages comme Batman, les Tortues Ninja ou encore les Power Rangers.

Que pensez-vous de cet hommage à Mario ? Aimeriez-vous que Nintendo se risque à créer un jeu avec un style aussi radicalement différent ? Quels personnages aimeriez-vous que Rafael Grassetti recrée ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.