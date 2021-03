AMD : Une fuite dévoile un nouveau benchmark de Radeon RX 6700 XT

Comme toujours, certains sont tentés de dévoiler des benchmarks de cartes graphiques avant la levée d'embargo des tests par les constructeurs. Cette-fois cela concerne la Radeon 6700 XT.

Repéré par WCCFTECH, un utilisateur Twitter du nom de Harukaze a fait fuiter un nouveau benchmark pour la Radeon 6700 XT alors que nous n'avions jusqu'à présent que les bench officiels d'AMD à nous mettre sous la dent.

On y trouve notamment les résultats sur des jeux comme Doom Eternal et Shadow of The Tomb Raider. Les résultats sont finalement très proches de ce qu'a pu annoncer AMD lors de sa conférence.

Voici le message :

Doom Eternal (Based on RTX 3060 Ti)

RX 6700 XT +5%



Shadow of the Tomb Radier

RX 6700 XT +3%



Number correction... 😅 - 포시포시 (@harukaze5719) March 10, 2021

Il annonce par exemple que la Radeon RX 6700 XT offre des performances GPU jusqu'à 5% meilleures dans Doom Eternal que la RTX 3060 Ti et 3% de plus sur Shadow of The Tomb Raider.

De manière générale et en se basant uniquement là-dessus, cette Radeon RX 6700 XT est jusqu'à 8% plus rapide que la GeForce RTX 3060 Ti et 1% plus rapide que la GeForce RTX 3070.

Evidemment tout ceci reste à prendre avec des pincettes mais c'est tout de même très encourageant avec un prix d'attaque à 479 dollars contre 500 dollars et plus pour une RTX 3070.