Asus dévoile ses ROG Strix GO BT et ROG Cetra II, casques audio pour le jeu mobile

Avec la sortie de son ROG Phone 5 Pro et Ultimate, Asus souhaite proposer aussi une gamme de périphériques audio pour vous accompagner dans vos jeux mobiles.

À voir aussi : TEST du Asus ROG Delta S : Une excellente qualité audio, un prix en conséquence

Dans ces nouvelles entrées on trouve notamment un casque et 2 écouteurs avec des prix allant du simple au double. Le modèle audio le plus haut de gamme est ainsi le ROG Strix GO BT qui est en fait une version Bluetooth du ROG Strix GO pour PC que nous avions eu l'occasion de tester l'année dernière et qui est un casque extrêmement polyvalent.

Transducteurs 40 mm, réduction de bruit active et... nouvelle batterie de 45 heures comme le précise Asus. Le casque outre son modem Bluetooth est entièrement utilisable en filaire via un très classique et utile câble 3,5 mm.

La sortie est programmée entre avril et mai 2021 pour 249 euros.

ROG Cetra II : Le haut de gamme des écouteurs

Il s'agit d'une paire d'écouteurs intra-auriculaires filaires en format USB-C. Idem et comme pour le casque, ils possèdent le système ANC (contrôle actif du bruit). Asus a prévu large avec 3 types d'embouts différents pour s'adapter parfaitement à vos oreilles.

Asus promet aussi des drivers innovants en caoutchouc qui offrent de meilleures performances audio et une plus grande stabilité ainsi que de meilleure basses.

Le prix sera de 139 euros, pour une sortie entre entre avril et mai.

ROG Cetra II Core : Les mêmes en plus classique

Moins onéreux (69 euros), la version Core se rapproche tout de même des Cetra II aussi bien en termes de design que de performances audio (transducteurs 10 mm) mais sans système ANC donc une addition beaucoup moins onéreuse.

Ils font aussi l'impasse sur l'USB-C pour une connexion plus classique en jack 3,5 mm.