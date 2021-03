RTX 3070 : Il double la mémoire de sa carte en bricolant

Alors que nous sommes nombreux à attendre ne serait-ce qu'un peu de stock sur les derniers GPU Nvidia, certains bricolent leurs cartes pour en augmenter la mémoire. La bonne solution ?

À voir aussi : Nvidia souhaite brider ses GPU dans ses performances de minage

Le YouTubeur VIK-on qui n'en est pas à son coup d'essai vient à nouveau de frapper un grand coup avec un nouveau bricolage maison, cette fois sur une RTX 3070 et plus précisément sur un modèle custom Palit GamingPro OC.

Disponible avec 8 emplacements pour 8 puces de 1 Go, il a remplacé le tout pour monter à 16 Go de mémoire. On remarque dans la vidéo ci-dessus (on vous vous conseille fortement de forcer les sous-titres sauf si vous parlez russe) que ce n'est pas une mince affaire et qu'il est par exemple nécessaire de chauffer les modules VRAM pour réaliser l'opération.

Certains ajustages logiciels sont aussi nécessaires. Le bricolage n'en reste pas moins assez bluffant. Evidemment on vous déconseille de tenter l'expérience chez vous, sauf si vous avez les connaissances et surtout une RTX 3070 sous le coude à pouvoir "sacrifier" pour la science.