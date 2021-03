League of Legends : Les 5 équipes en playoffs du Split de la Ligue Française sont connues

Le milieu de saison esportive de League of Legends approche, accompagnée de playoffs dans toutes ses ligues, dont le plus haut niveau français avec la LFL. Voici les équipes qui se disputeront la première place.

Hier, les 5 équipes de la LFL qualifiées en playoffs du Spring Split ont été officiellement connues : il s'agit des trois équipes ayant dominé le Split, Karmine Corp, BDS Esport et Misfits Premier, ainsi que les qualifiées in extremis, GameWard et Vitality Bee.

Les champions de la saison de 2020, GamersOrigin, ne sont arrivés qu'en septième place, alors que l'équipe LDLC OL s'est effondrée en bas de tableau malgré ses champions français, sOAZ et YellOwStaR.

Le MVP du match by Samsung chez Vitality.Bee est Raven #LFL #OTPLFL pic.twitter.com/Y66Z3MQal2 - LoL esports FR 🇫🇷 (@lolesports_fr) March 10, 2021

Les playoffs ont pour but principal de couronner une équipe victorieuse du Split, mais l'enjeu est plus important encore : sur les cinq équipes participantes, les deux premières obtiendront leur place pour les European Masters. Ce tournoi international rassemble les meilleures équipes de toutes les ligues nationales du vieux continent pour un total de 16 équipes, avec 40 000€ de cashprize à remporter pour la première place.

Se faire en LEC

Ce tournoi est aussi le meilleur moyen pour les talents esportifs de se faire remarquer par les équipes de la première ligue européenne, le League of Legends European Championship (LEC), qui est le plus haut niveau de la région. L'année dernière, de nombreux gagnants de ce tournoi ont été recrutés dans cette ligue.

Le dernier jour de match du Spring Split régulier de la LFL se lancera ce soir à 17h sur OTP, avec un dernier match pour chaque équipe de la ligue. L'enjeu sera moindre étant donné que les 5 équipes en playoffs sont connues, mais il y a encore de nombreuses égalités à départager avec notamment 3 équipes en première place : Karmine Corp, Misfits Premier et BDS Esport.

Au vu du succès retentissant et inégalé que la LFL a reçu avec le lancement de cette saison, les playoffs promettent d'être très suivis à la fois par les fans français et par des amateurs d'autres pays. Selon Esports Charts, le match le plus regardé, qui a opposé Karmine Corp à Solary, a eu un pic de spectateurs de plus de 194.000, alors que la moyenne d'audience se situe autour de 48.000 spectateurs. Ce n'est plus très loin de l'audience française moyenne pour la ligue européenne (LEC).