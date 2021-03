Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth date la fin de son accès anticipé

Les joies de l'accès anticipé prendront bientôt fin pour le Metroidvania 2D prenant place dans l'univers de Lodoss To Senki. Playism a révélé que le jeu de Team Ladybug arriverait terminé d'ici quelques jours.

Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth sera disponible en version complète le 27 mars prochain. Pour fêter cette prochaine sortie de l'accès anticipé, le jeu est proposé sur Steam à 8,63 euros jusqu'à ce vendredi 12 mars. Pour sa sortie, il passera à à environ 15 euros.

Plus que 2 niveaux

Les joueurs qui ont pu s'y plonger jusqu'ici ont déjà pu tâter les quatre premiers niveaux, durant lesquels ils ont acheté et manié différentes armes, gagné des capacités permettant d'accéder à de nouvelles zones et employé les pouvoirs de vent et de feu à bon escient. Il en restera deux à découvrir dans la version finale de ce Symphony of the Night-like :

La version complète ajoute les stages 5 et 6 au jeu. Le niveau 5 est la salle des chevaliers. Deedlit arrive à l'ancienne salle après avoir poursuivi un ennemi qui est apparu à la fin du niveau 4, ce qui l'attend là est... Dans un twist narratif tonitruant, l'histoire commence à se dérouler rapidement vers le dénouement...

Toutes les réponses à la fin du mois, sur PC.