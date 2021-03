Resident Evil Village : Capcom met en garde contre de fausses invitations à un accès anticipé

Dire que les joueurs attendent Lady Dimitrescu dans leur salon relève de l'euphémisme. Des petits malins ont décidé de miser sur cette impatience manifeste à vouloir se faire tordre les boyaux par une grande dame à chapeau pour essayer de vous rouler dans la farine.

Capcom a émis une alerte concernant des e-mails proposant un accès anticipé à Resident Evil Village. L'édidteur explique ne pas procéder ainsi et qu'il est préférable aux personnes réceptionnant ce type de missives électroniques de les effacer sur le champ sans les ouvrir et encore moins s'intéresser aux pièces jointes.

Nous vous envoyons ce message car nous avons été informés que des e-mails circulent actuellement et prétendent contenir des "invitations pour l'accès anticipé" à Resident Evil Village. L'adresse de l'expéditeur est affichée comme étant "no-reply(at)capcom(dot)com".



Nous tenons à vous informer que ces messages ne proviennent PAS de Capcom et semblent être des tentatives d'hameçonnage par un tiers non autorisé. Si vous avez reçu un tel message, veuillez NE PAS télécharger de fichiers ni répondre, et supprimer le message immédiatement.



Si vous n'êtes pas sûr de l'authenticité de la correspondance de Capcom, veuillez me contacter directement pour vérifier.

Tous les moyens sont bons pour hameçonner, autant essayer avec des jeux dont on parle beaucoup. Vous êtes prévenus. Jusqu'à preuve du contraire, vous jouerez à Resident Evil Village le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Et pas avant.