Tell Me Why : Le premier chapitre proposé gratuitement

Fruit d'un partenariat entre les Xbox Game Studios et le très prolifique studio parisien DONTNOD, Tell Me Why, histoire touchante de jumeaux se retrouvant après des années de séparation, se laisse découvrir sans rien débourser.

À voir aussi : TEST de Maquette : Un modèle de jeu narratif ?

Il est possible de télécharger et jouer gratuitement au premier chapitre de Tell Me Why sur PC et sur supports Xbox.

It's never been easier to revisit the past.



Chapter 1 of Tell Me Why is now FREE across all platforms! pic.twitter.com/ZJe4djOsUu - Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) March 9, 2021

Ce jeu épisodique est composé de trois volets parus au cours de l'été 2020. Il raconte l'histoire de Tyler et Alyson, des jumeaux qui vont explorer leur passé, douloureux, après des années sans se voir. Ce projet auquel a collaboré le GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) aborde le sujet de la transidentité avec réussite, comme l'avait souligné notre cher Filipe dans son TEST, que nous vous invitons à lire, bien entendu.

Bref, si vous êtes client(e) de ce que DONTNOD peut faire en matière d'expériences narratives, il n'y a aucune raison de vous priver.