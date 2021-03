Elgato présente ses panneaux phoniques et lumières connectées pour streamers

Le fabricant Elgato possède tout ce qu'il faut pour les streamers. Cette semaine, en plus d'un tapis de souris fond vert, il dévoile deux nouveaux produits : des panneaux phoniques pour le mur et des lumières connectées.

Si vous avez besoin d'un son parfait aussi bien pour vos enregistrements, Elgato propose les Wave Panels, un pack de 6 panneaux phoniques avec un système de cadre à fixation rapide qui permet de s'accrocher à n'importe quel type de mur. Le pack coûte 119 euros et il n'est pas possible de se procurer un panneau séparément. Le but n'est pas tant de vous isoler phoniquement pour ne pas éveiller vos proches et vos voisins, mais de pouvoir vous proposer un son type "studio" d'une grande clarté. Il s'agit d'une mousse acoustique qui peut également faire un peu déco.

Du design pur

Et justement, pour aménager votre espace, Elgato propose aussi un nouveau produit entièrement pour le design cette fois avec les Lightstrips, soit des rubans RGB de 2 mètres à 59 euros l'unité. Avec un choix de 16 millions de couleurs et une luminosité maximale de 2000 lumens, vous avez vraiment de quoi illuminer vos intérieurs et apporter une petite touche de moderne.

Evidemment un logiciel dédié permet de personnaliser tout ceci pour synchroniser les couleurs avec le reste de votre set-up. Elle est pas belle la vie ?