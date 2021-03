Six Days in Fallujah : Changement de tactique, il est finalement très politique

L'annonce de son retour, lui qu'on pensait mort et enterré depuis 2009, avait fait grand bruit. Les paroles de son éditeur aussi. Finalement, après réflexion, le FPS réaliste prenant place durant la seconde bataille de Fallujah est bien politique.

Un peu moins d'un mois. C'est le temps qu'il aura fallu à Victura pour changer son fusil d'épaule concernant les déclarations de son PDG, Peter Tamte. Dans une interview accordée à Polygon le 15 février, il expliquait que le très controversé Six Days in Fallujah de Highwire Games ne serait pas un commentaire politique de la Guerre en Irak.

Les plans ont changé, comme on dit. Et ce lundi 8 mars, voilà que sur Twitter l'éditeur de ce jeu nous projetant dans le conflit iraquien fin 2004 est totalement revenu sur ces déclarations avec un communiqué qui les contredit directement.

We understand the events recreated in Six Days in Fallujah are inseparable from politics. pic.twitter.com/N7nkPilp1Q - Victura (@VicturaGG) March 8, 2021

Nous comprenons que les événements recréés dans Six Days in Fallujah sont inséparables de la politique. Voici comment le jeu donne une voix à une variété de perspectives :



Les histoires de Six Days in Fallujah sont racontées à travers un gameplay et des séquences documentaires mettant en scène des militaires et des civils ayant des expériences et des opinions diverses sur la guerre en Irak. Jusqu'à présent, 25 civils iraquiens et des dizaines de militaires ont partagé avec nous le moment le plus difficile de leur vie, afin que nous puissions les partager avec vous, avec leurs mots.



Les segments documentaires abordent de nombreux sujets difficiles, y compris les événements et les décisions politiques qui ont conduit aux batailles de Fallujah ainsi que leurs conséquences. Bien que nous n'autorisions pas les joueurs à utiliser le phosphore blanc comme arme pendant le jeu, son utilisation est décrite lors des segments documentaires.



Pendant le jeu, les joueurs participeront à des histoires mises en contexte à travers les segments documentaires. Chaque mission met les joueurs au défi de résoudre de manière interactive des scénarios militaires et civils réels de la bataille, offrant une perspective de la guerre urbaine impossible à travers d'autres médias.



Nous pensons que les histoires sur les sacrifices de cette génération méritent d'être racontées par les Marines, les soldats et les civils qui étaient là.



Nous espérons que vous trouverez le jeu - comme les événements qu'il recrée - complexe.

Ne restera donc plus qu'à voir de quelle manière seront abordés toutes les problématiques suscitées par le jeu. À l'origine édité par Konami, Six Days in Fallujah avait été lâché puis annulé en 2009 pour la controverse qu'il suscite. Il est attendu pour cette année sur PC et consoles.