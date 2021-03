Super Nintendo World : L'ouverture du parc (à nouveau) datée

La section des Universal Studios Japan dédiée entièrement à l'univers fongique d'un certain plombier moustachu avait encore du décaler l'ouverture de ses portes, la faute à un rebond épidémique au Pays du Soleil Levant. Cette fois, il se pourrait que la lumière soit au bout du tuyau.

Après avoir du tirer un trait sur l'année 2020, la fiesta aurait dû commencer le 4 février, mais le COVID-19 avait obligé à changer les plans. Cette fois, il semblerait que l'approche du printemps et le probable recul de la pandémie puisse permettre d'envisager un avenir plus doux.

Nintendo et Unversal Studios Japan ont annoncé que le Super Nintendo World ouvrirait officiellement pour le grand public à partir du 18 mars prochain.

L'ouverture du nouvel espace Super Nintendo World sur le thème du monde et des personnages de Nintendo a été décidée pour le jeudi 18 mars 2021.

Cette nouvelle zone des Universal Japan Studios à Osaka se visitera, oui, mais il ne faudra pas oublier l'hygiène et la sécurité.

En plus de contrôler la capacité du nombre de visiteurs dans tout le parc, nous prendrons également en charge les billets numérotés pour limiter le temps d'entrée à la porte si nécessaire dans la nouvelle zone. Nous continuerons de le faire avec soin et rigueur, et contribuerons en proposant des parcs à thème qui répondent aux besoins de l'époque actuelle afin que nos clients puissent passer leur temps en toute tranquillité d'esprit.

On rappelle que le Super Nintendo World proposera comme attractions Mario Kart : Koopa's Challenge et Yoshi's Adventure, en plus de sections interactives et d'un café et d'un restaurant. Sans oublier de pouvoir être pris en photo avec Mario, Luigi et Peach.