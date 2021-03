Riot Games annonce son orchestre de League of Legends : Live Orchestra à Séoul en avril prochain

Pour la première fois, Riot Games va organiser un spectacle d'orchestre entièrement dédié aux musiques de son MOBA League of Legends.

À défaut de compétitions esportives sur scène pour les fans de League of Legends, un spectacle d'orchestre amènera les thèmes les plus connus du jeu en live avec l'événement Live : Orchestra, qui se déroulera dans le Sejong Center for the Performing Arts, dans la capitale de la Corée du Sud.

Parmi les musiques reproduites en concert, on comptera la chanson "Warriors" d'Imagine Dragons créée pour célébrer le World Championship de 2014 et des chansons dédiées à l'univers de certains personnages, comme un medley de Pentakill, une ligne de skins de type rock/métal pour certains champions.

Chantons sous la pluie

C'est le KBS Symphony Orchestra qui délivreront cette performance sur deux jours. Ils font partie des orchestres les plus connus du pays, et ce sera aussi la première fois qu'ils reprendront des musiques d'un jeu vidéo.

Cet événement était initialement prévu pour le mois de novembre 2020, mais il a été reporté alors que la Corée du Sud était au coeur de sa troisième vague de contaminations du COVID-19.

Le League of Legends Live : Orchestra se déroulera à Séoul les 3 et 4 avril prochains. Les tickets coûteront entre 15€ et 55€ en fonction du placement dans la salle.