SpeeDons : Le marathon de speedrun caritatif de Mistermv récolte plus de 600.000 € pour Médecins du Monde

C'est un succès retentissant : l'événement organisé par Mistermv a rassemblé des speedrunners sur de nombreux jeux pour faire des runs sur 50 heures de direct ininterrompu tout le weekend, avec des lots et des défis mis en place pour faire monter les dons.

Après les 50 heures de marathon, ce sont précisément 614 255€ qui ont été récoltés pour l'ONG Médecins du Monde, selon le bilan des dons en direct disponible sur le site web officiel de l'événement. La vente seule de T-shirts de l'événement a rapporté plus de 136 000€, en plus des dons libres et des lots.

Le visage de ce marathon caritatif, au format très similaire à la célèbre AGDQ qui a lieu tous les ans aux Etats-Unis, est le streamer mistermv, aussi connu pour ses années de speedrun. Mais il n'a pas été seul pour commenter les matchs en direct sur plusieurs jours : il a été accompagné par la streameuse DamDam, ainsi que ZeratoR et Shisheyu.

Cet événement était assez spécial dans ce contexte, puisqu'il était organisé en offline en rassemblant les commentateurs à l'AccorHotel Arena de Paris, ce weekend du 6 mars. La production était assurée par Gozulting, avec la photographe Chloé Ramdani et d'autres participants pour contribuer à la bonne organisation de l'événement.

Le marathon a pu être suivi tout au long du week-end sur la chaîne Twitch de Mistermv, avec un pic de plus de plus de 67 000 spectateurs selon Twitchmetrics, et une moyenne astronomique de 40 000 spectateurs sur les trois journées et soirées de l'événement. D'ailleurs, même en pleine nuit, la chaîne rassemblait encore plus de 15 000 viewers en moyenne.

"À l'année prochaine", indique le tweet de clôture de l'événement. Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition, donc.