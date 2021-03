Diablo 2 Resurrected acceptera les sauvegardes du jeu original

Les fuites et rumeurs n'avaient pas menti, Diablo II sera de retour dans l'année sous une nouvelle forme. Et il présente une fonctionnalité dont Blizzard n'avait étrangement pas parlé et qui risque de ravir ceux qui ne l'ont jamais abandonné.

Sur PC, Diablo II Resurrected sera compatible avec les sauvegardes de Diablo II. Cela n'a l'air de rien dit comme ça, mais lorsque l'on se souvient que le jeu original est arrivé en juin 2000, on réalise l'effet capsule temporelle que peut revêtir un fichier que vous auriez conservé depuis cette époque.

Et c'est au cours d'une interview donnée à IGN Moyen-Orient que Matthew Cederquist, le producteur, a répondu sans détour lorsqu'il lui a été demandé s'il était prévu d'importer les sauvegardes d'époque :

Oui oui ! Conservez-les !



En travaillant sur la remasterisation, nous nous sommes demandés si les vieilles sauvegardes fonctionneraient et c'était le cas ! Nous nous sommes dit que c'était la meilleure fonctionnalité de tous les temps ! Et donc, oui, votre partie locale en solo peut être importée.

On prendra soin de rappeler que cette résurrection ne changera pas fondamentalement le hack and slash cultissime que les fans adulent depuis plus de 20 ans, la plupart des ajustements seront liés à la technique (jusqu'à 4K sur consoles et 8K sur PC) et au confort de jeu, sachant que l'on peut repasser aux graphismes so 2000 d'un simple clic.

Diablo II Resurrected est attendu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.