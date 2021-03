Aliens Fireteam : 25 minutes de gameplay pour le TPS coop à Left 4 Dead

L'annonce a fait son effet en début de semaine. S'il n'est pas la suite tant attendue d'Alien Isolation, le nouveau jeu qui vous promet des moments privilégiés avec les Xenomorphes, mais plus façon James Cameron que Ridley Scott, a des atouts qui séduisent.

À voir aussi : TEST de The Climb 2 (Oculus Quest) : Plus dure sera la chute

Un trio de marines, des aliens et du tir à la troisième personne où le sang se mêle au fluide vital acide des gueules d'amour créées par H.R. Giger. Que demander de plus ? Une démonstration de cet Aliens Fireteam, tout simplement.

Et comme souvent, c'est IGN qui y a a eu droit. Le média omnipotent et omniprésent a partagé la vidéo ci-dessus nous offrant un aperçu assez complet en compagnie de Craig Zinkievich et Matt Highison, respectivement PDG et responsable de la communication de Cold Iron Studios, qui prépare cette expérience multijoueur - mais qui peut vous proposer des bots. On vous laisse vous faire votre avis.

Situé dans l'univers emblématique d'Alien, Aliens: Fireteam est un jeu de tir et de survie coopératif à la troisième personne qui plonge votre escouade de space marines endurcis au coeur d'un combat désespéré pour contenir la menace des Xénomorphes.

LA TRAQUE ULTIME

23 ans après les événements de la trilogie _Alien_ originale, vous incarnez un marine colonial stationné à bord de l'USS Endeavor, et jouerez un rôle crucial dans la lutte contre les Xénomorphes au cours de quatre campagnes différentes.

SURVIVEZ À L'ESSAIM

Affrontez et survivez tant bien que mal à 20 types d'ennemis différents, dont 11 Xénomorphes différents à différents stade de leur évolution allant des facehuggers aux praetorians, chacun possédant sa propre intelligence pour embusquer, surpasser et éviscérer les marines vulnérables.

PERSONNALISEZ VOTRE ESCOUADE

Choisissez parmi cinq classes uniques : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur, chacune disposant de compétences spéciales propres ainsi que d'avantages de personnage. Maniez un arsenal de plus de 30 armes et 70 modifications dans vos efforts pour éradiquer la menace Alien.

Aliens Fireteam est attendu pour l'été 2021 sur PC, PS5; Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.