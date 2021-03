Super Smash Bros. Ultimate : Pyra/Mythra et la mise à jour 11.0.0 disponibles

C'était ce jeudi 4 mars que Nintendo présentait en détails Pyra et Mythra, en vue de leur arrivée dans le jeu de combat festif supervisé par Masahiro Sakurai. C'est dès le lendemain qu'elles sont intégrées au casting.

Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 sont disponibles dans Super Smash Bros. Ultimate à partir de ce vendredi 5 mars 2021. Elles font partie du Fighter Pass Vol. 2, proposé à 29,99 euros, qui comprend déjà Min-Min (ARMS), Steve et Alex (Minecraft), et Sephiroth (Final Fantasy VII) et pour lequel il reste encore deux personnages en attente. Il est aussi possible de craquer de façon individuelle pour 5,99 euros.

On note que passer de l'une à l'autre des incarnations de la lame Aegis modifie la façon de jouer, Pyra étant plus puissante et Mythra plus rapide, et que Rex peut venir apporter son soutien dans la bataille. Comme de bien entendu, cette arrivée s'accompagne d'ajustements et correctifs de rigueur compris dans la mise à jour 11.0.0. Et vous trouverez un nouveau stage, des esprits et des costumes Mii supplémentaires.

Plusieurs visages familiers de #XenobladeChronicles2 font leur apparition dans Mer de nuages d'Alrest, le stage de Pyra/Mythra dans #SmashBrosUltimate. Mais attention à ne pas vous laisser distraire, la taille du stage change en fonction des mouvements d'Azurda ! pic.twitter.com/Vxh6Nd2AYN - Nintendo France (@NintendoFrance) March 4, 2021

Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Nintendo Switch.