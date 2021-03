Blizzard recrute pour un mystérieux jeu AAA

La BlizzCon étant terminée, nous avons eu l'occasion de découvrir de belles surprises comme Diablo II Resurrected. Mais il se pourrait bien que Blizzard conserve encore quelques surprises non annoncées...

À voir aussi : BlizzConline : Diablo 2 Resurrected nous terrorisera en 2021

Comme souvent les offres d'emploi sont l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui se trame dans le monde des éditeurs et des studios de développement. Ainsi le site officiel Blizzard et la page consacrée mentionne notamment un projet AAA multijoueur encore non annoncé.

AAA mais c'est bien sûr !

On retrouve notamment ces informations sur la page du Combat Designer. Il est intéressant de noter que Blizzard recherche quelqu'un ayant de "l'expérience dans les FPS et les jeux d'action". Pour l'heure le seul univers FPS chez Blizzard est Overwatch. On se prend presque à rêver d'un jeu d'action à la première personne dans l'univers de Diablo ou pourquoi pas... Starcraft ?

En plus de ce AAA multijoueur on sait que Blizzard développe des jeux mobiles, qui restent encore eux aussi bien mystérieux.

[Via]