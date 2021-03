On a joué à Dark Alliance, premières impressions sur le prochain action-RPG des Royaumes Oubliés

On a failli oublier son existence. Il faut dire que depuis son annonce lors des Game Awards 2019, Dungeons & Dragons : Dark Alliance a préféré rester tapi dans l'ombre. Mais ça y est, Wizards of the Coast et Tuque Games nous ont laissé approcher ce titre prévu pour... l'été prochain !

On l'a croisé dans Menzoberranzan, les deux premiers Baldur's Gate et leurs spin-offs, baptisés Dark Alliance, ainsi que dans Demon Stone (sous un nom erroné). Drizzt Do'Urden, le drow le plus célèbre des Royaumes Oubliés, fait son retour avec ses compagnons Catti-Brie, Bruenor et Wulfgar, en tant que héros jouable, et ce dans... Dark Alliance !

Drizzt, Drizzt et encore Drizzt

Le nom rappellera les souvenirs évoqués plus haut, forcément. Il désigne cette fois non pas un hack and slash en vue aérienne mais un action-RPG fortement conseillé pour la coopération jusqu'à quatre. Et direction le nord de Féérune, à Val de Bise. Plume a eu l'occasion de l'essayer pendant de longues minutes, de découper, et étaler des dizaines de gobelins et autres gnolls, le temps de s'imprégner de l'univers et des mécaniques.

Il vous donne ici ses premières impressions en vidéo, avec de vrais bouts de gameplay pour illustrer ses propos de lecteur assidu bien que lointain de l'oeuvre du romancier R.A. Salvatore. Les amateurs peuvent-ils déjà se dire qu'ils vont y trouver leur compte ? Regardez la vidéo ci-dessus pour le savoir !

Dungeons & Dragons : Dark Alliance arrivera le 22 juin prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.