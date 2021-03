BAFTA Games 2021 : Voici la liste des nommés, The Last of Us Part II...PARTOUT

Avec une ponctualité admirable, l'Académie britannique des Arts, de la Télévision du Cinéma a donné les noms des jeux, développeurs et acteurs qui auront la possibilité de repartir avec une statuette venue d'un ex-pays de l'Union Européenne.

Les remises de prix, c'est toujours un succès. Malgré la pandémie, et comme l'an passé, en prenant soin de s'adapter, les BAFTA Games auront bien lieu le 25 mars prochain en ligne, pour une fête virtuelle, mais une fête quand même.

Qui pour succéder à Outer Wilds au terme de la cérémonie et être sacré meilleur jeu de 2020 ? S'il est difficile de livrer des prédictions solides tant nos cousins outre-Manche ont des goûts et des considérations étranges, et on ne parle pas de leur de conduite, mais je m'éloigne, on peut néanmoins, grâce à la liste des nommés dans les 18 catégories, se faire une bonne idée des titres qui devraient s'en sortir.

Meilleure animation :

Réussite artistique :

Réussite audio :

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleur jeu :

Animal Crossing : New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleur jeu britannique :

Meilleur premier jeu :

Meilleur jeu évolutif :

Meilleur jeu familial :

Animal Crossing : New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy : A Big Adventure

Meilleur game design :

Animal Crossing : New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Jeu au-delà du divertissement :

Animal Crossing : New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Tell Me Why

Meilleur jeu multijoueur :

Animal Crossing : New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy : A Big Adventure

VALORANT

Meilleure musique :

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy : A Big Adventure

Meilleure narration :

Assassin's Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleure licence originale :

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Spiritfarer

Meilleure performance :

Ashley Johnson - Ellie/The Last of Us Part II

Cherami Leigh - V version féminine/Cyberpunk 2077

Cody Christian - Cloud Strife/Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji - Jin Sakai/Ghost of Tsushima

Laura Bailey (<3) - Abby/The Last of Us Part II

Nadji Jeter - Miles Morales/Marvel's Spider-Man: Miles Morales)

Meilleur second rôle :

Carla Tassara - Judy Alvarez/Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce - Tommy/The Last of Us Part II

Logan Cunningham - Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon et Narrateur/Hades

Patrick Gallagher - Khotun Khan/Ghost of Tsushima

Shannon Woodward - Dina/The Last of Us Part II

Troy Baker - Joel/The Last of Us Part II

Réussite technique :

Demon's Souls

DOOM Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales.

Jeu de l'année EE (votes du public) :

Animal Crossing : New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

VALORANT

On peut dire que le dernier Naughty Dog fait carton plein, même si on soulignera une absence étrange, vous voyez, je vous l'avais dit, parmi les jeux ayant la meilleure narration. On le trouve tout de même cité 13 fois. Un record. Une folie. Ghost of Tsushima et Hades, respectivement à 10 et 8 nominations s'en sortent aussi très bien. Si vous avez envie de voter, c'est par ici.