Enlisted débarque sur PS5 et présente sa campagne Invasion de la Normandie

C'est la Guerre ! Si vous avez fraichement acheté une PlayStation 5 et que vous avez envie de vous mettre sous la dent un FPS historique, sachez qu'Enlisted débarque tout juste sur la console de Sony.

À voir aussi : Le prochain Need For Speed retardé, Criterion passe sur Battlefield 6

Enlisted, disponible depuis quelques mois sur PC et Xbox Series X|S va donc aussi profiter des charmes de la PS5. Mieux, dans le même temps le jeu s'offre tout simplement la Campagne de Normandie en supplément.

« Invasion de la Normandie » retrace les évènements de l'opération Overlord, le nom de code donné aux forces Alliées qui ont débarqué en France, en 1944. Les différentes missions du jeu retranscrivent fidèlement l'atmosphère des affrontements spécifiques à ce théâtre militaire. Les joueurs seront plongés en plein coeur de cet assaut courageux contre l'acier et le béton des défenses du littoral, sous le feu nourri des forces allemandes. Ils finiront par rejoindre la ville où des combats impitoyables font rage dans un dédale de rues étroites puis, aidés de véhicules tout-terrain pour faciliter leurs déplacements, ils tenteront de reprendre un château rural au cours d'affrontements dynamiques. La totalité des missions est disponible du point de vue américain ou allemand. Les joueurs mettront la main sur les mitraillettes MP 34(ö) et Beretta M1918, le fusil Lee Enfield mod No.4 Mk I, le char léger M5A1, le mortier 75-mm autopropulsé M8 « Scott », le véhicule blindé Sd.Kfz.234/2, les bombardiers Ju.188 A-2 et A-20G, etc. Il existe également des douzaines de véhicules et d'armes à débloquer, chacun d'eux ayant réellement appartenu à cette bataille historique.

L'éditeur précise que la version PS5 tourne 4K/60FPS comme la version PC et Xbox Series X|S. Il ne devrait donc pas y avoir de jaloux.