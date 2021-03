Rocket Lake-S : Intel mentionne sa onzième génération à partir du 30 mars

Après de nombreuses spéculations, rumeurs et pseudo fuites, le fabricant de Santa Clara se décide donc à lever (un peu) le voile sur sa onzième génération de processeur.

C'est un représentant d'Intel qui a donné l'information concernant la prochaine génération de processeurs en répondant à la question d'un journaliste allemand de chez hardwareluxx.de.

We now have an official sales date:



"The sales embargo for 11th Gen Desktop processors (Rocket Lake S) is March 30, 2021 at 6 a.m. PT / 9 a.m. ET."