NieR Replicant : La bande originale prend date et se précommande

Au cours du mois d'avril, 11 ans après sa sortie sur PS3 et Xbox 360, NieR, titre imparfait devenu culte, aura droit à une deuxième chance. Sa version retravaillée sera disponible sur PS4, Xbox One et PC. Et au moment du test, on louera probablement une fois encore sa fabuleuse musique...

Square Enix le sait, les joueurs de NieR Automata qui sont passés à côté de l'original devraient vouloir s'y plonger à corps perdu, dans des conditions de confort et d'agrément idéales. Et comme pour le jeu conçu en collaboration avec PlatinumGames, il ne faut pas négliger l'effet procuré par les compositions de Keiichi Okabe.

Ainsi, les mélomanes seront ravis d'apprendre que la bande originale de NieR Replicant ver.1.22474487139... annonce sa disponibilité pour le 21 avril prochain. Cet album comprendre 45 morceaux dont 4 chansons inédites. Un booklet dans lequel se trouvent des notes d'Okabe mais aussi du directeur créatif Yoko Taro, du producteur Yosuke Saito et du réalisateur Saki Ito sera inclus.

Les précommandes sont lancées sur la boutique de l'éditeur, pour 33,99 euros.

NieR Replicant ver.1.22474487139... est une version améliorée de NieR Replicant, auparavant uniquement paru au Japon. Découvrez l'exceptionnelle préquelle du chef-d'oeuvre récompensé NieR:Automata en version modernisée à travers des visuels magistralement remaniés, un scénario fascinant et bien d'autres améliorations ! Le protagoniste est un jeune homme au grand coeur vivant dans un village isolé. Alors que sa soeur, Yonah, se meurt de la nécrose runique, il part à la recherche des Vers scellés qui pourront la sauver, accompagné de Grimoire Weiss, un étrange livre doué de parole.

NieR Replicant ver.1.22474487139... arrive très exactement le 23 avril chez nous.