PlayStation Now : Les jeux ajoutés en mars 2021 dévoilés

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille plusieurs titres supplémentaires. Nous sommes en mars, alors ça repart.

Après avoir annoncé une liste bouillante de jeux "offerts" aux abonnés PlayStation Plus à partir de ce mardi 2 mars, Sony dévoile les titres qui rejoignent le catalogue de jeux PS4, PS3, PS3 P4 et PC en perpétuelle évolution du PlayStation Now.

Les jeux du PS Now de mars 2021 :

Comme à chaque fois, et parce que la vie n'est hélas, pas éternelle, sauf pour certains êtres élus, Final Fantasy XV et Wolfenstein II : The New Colossus se cassent du service de jeux à la demande de Sony.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.